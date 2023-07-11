Вязаная одежда у нас ассоциируется с пожелтевшими листьями, горячим чаем, какао, осенним ливнем или зимней метелью. Современные тренды внесли свои коррективы в восприятие нами вязаных вещей, и теперь мы носим их летом.

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Как лучше их комбинировать с другими элементами гардероба нам показывают инстаграммы-модницы. Обратите внимание на кроше – технику вязания крючком. Ажурные узоры придают образам фактурности. Кроме того, такие наряды можно носить даже в летнюю жару.

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери одевает длинное вязаное платье с туфлями на каблуке. Такое платье тоже подойдет и для пляжного отдыха. Подберите к нему соломенную сумку и вьетнамки.



Стильные образы с вязаными вещами / Фото с Elle



Стильные образы с вязаными вещами / Фото с Elle

Хорошо с джинсами смотрятся вязаные кардиганы. Такой на себе примерила Эльза Госк.



Стильные образы с вязаными вещами / Фото с Elle



Стильные образы с вязаными вещами / Фото с Elle



Стильные образы с вязаными вещами / Фото с Elle



Стильные образы с вязаными вещами / Фото с Elle

Не забывайте о господах кроше, которые до сих пор остаются актуальными. В летнее время также обратите внимание на вязаные купальники.



Стильные образы с вязаными вещами / Фото с Elle