Чимало знаменитостей обожнюють сорочки, пише 24 Канал. Вони є в гардеробі Вікторії Бекхем, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Белли Хадід та Гейлі Бібер. Судячи з літніх трендів, цього сезону нам без сорочки в білому та блакитному кольорі не обійтися.
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Ідеальним вибором стане сорочка оверсайз з натуральної тканини. Її ви зможете носити в парі з низом як самостійну одиницю або ж одягати під майки та футболки.
Якщо ви хочете носити сорочку в повсякденному житті, радимо вам розглянути найпоширеніші комбінації, які точно вам сподобаються.
Сорочка + шорти
Білі шорти ідеально поєднуються з кремовими шортами. Ця стилізація ідеально підійде для робочих буднів. Поєднуйте з сандалями чи балетками.
Сорочка + штани
Таке класичне поєднання підійде для будь-якої події. Не забудьте довершити образ поясом та красивим взуттям.
Сорочка + спідниця
Спідниці цього сезону дуже популярні, тож спробуйте скомбінувати сорочкою з шовковою спідницею міді, костюмною максі чи короткою джинсовою.
Сорочка + джинси
Базові блакитні джинси, біла базова майка та блакитна сорочка зверху – чудова стилізація для будь-яких неформальних виходів. Такий образ ви можете довершувати від вінтажних кросівок до стильних босоніжок на підборах.