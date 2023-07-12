Чимало знаменитостей обожнюють сорочки, пише 24 Канал. Вони є в гардеробі Вікторії Бекхем, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Белли Хадід та Гейлі Бібер. Судячи з літніх трендів, цього сезону нам без сорочки в білому та блакитному кольорі не обійтися.

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Ідеальним вибором стане сорочка оверсайз з натуральної тканини. Її ви зможете носити в парі з низом як самостійну одиницю або ж одягати під майки та футболки.

Якщо ви хочете носити сорочку в повсякденному житті, радимо вам розглянути найпоширеніші комбінації, які точно вам сподобаються.

Сорочка + шорти

Білі шорти ідеально поєднуються з кремовими шортами. Ця стилізація ідеально підійде для робочих буднів. Поєднуйте з сандалями чи балетками.

Сорочка + штани

Таке класичне поєднання підійде для будь-якої події. Не забудьте довершити образ поясом та красивим взуттям.

Сорочка + спідниця

Спідниці цього сезону дуже популярні, тож спробуйте скомбінувати сорочкою з шовковою спідницею міді, костюмною максі чи короткою джинсовою.

Сорочка + джинси

Базові блакитні джинси, біла базова майка та блакитна сорочка зверху – чудова стилізація для будь-яких неформальних виходів. Такий образ ви можете довершувати від вінтажних кросівок до стильних босоніжок на підборах.