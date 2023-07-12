Щоб знайти ідеальні шорти на літню пору, які пасуватимуть до вашого гардероба, спочатку зверніть увагу на крій, а тоді розглядайте, який відтінок краще впишеться у ваш стиль.
Цікаво З чим влітку носити сорочку: добірка ефектних образів
Цього сезону в тренді костюмні варіанти, короткі, чи новий модний фасон – джорти. Правильно підібрані шорти можуть стати одним із найдовговічніших предметів
Джорти
У моду цього літа входять шорти до колін, які називають джорти. Дівчата поєднують їх з жилетами, вільними футболками та сорочками оверсайз. Модель Гейлі Бібер створила білий монохромний образ та поєднала шорти з футболкою та рибальськими сандалями.
Модні шорти на літо / Фото з Vogue
Мінішорти
Обирайте для себе короткі шорти, але виключно з костюмної тканини. Зірка стрітстайлу показала, як можна такі шорти стильно поєднати з блакитною сорочкою.
Модні шорти на літо / Фото з Vogue
Костюмні шорти
Такі шорти – найкращий літній одяг для ділового дрес-коду. Носіть їх в парі з блейзером чи жилетом.
Модні шорти на літо / Фото з Vogue
Pajamacore
Надихаючись трендом pajamacore, носіть шорти вільного крою з сорочкою з тієї ж тканини. Вибирайте легкі і натуральні тканини з бавовни, льону чи шовку, які забезпечать вам комфорт.
Модні шорти на літо / Фото з Vogue