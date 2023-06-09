Под модным прицелом летом оказались однотонные лаконичные модели длины миди или макси в белом, молочном, кремовом и черном цвете, пишет 24 Канал.

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Лето – идеальный период, чтобы добавить шелковую юбку в свой гардероб. В ней вам не будет жарко, так что можете совмещать ее с любимыми футболками, майками топами и обувью.

Шелковые юбки применяют к своим образам такие знаменитости как модель Эльза Госк или актриса Анджелина Джоли. Юбку из шелка предложили на летний сезон бренды Prada, Fendi, а также украинские бренды Bevza и Anna October.

Модные инфлюэнсеры создают интересные образы с винтажными кроссовками в базовом или ярком цвете, сочетают юбку со слайдерами, босоножками и балетками.

Вписать шелковую юбку в повседневный стиль очень просто. Кроме базовых топов, надевайте сверху белую или голубую рубашку, джинсовую куртку. Также стильно смотрятся образы со свитером, накинутым сверху на плечи.

Создать отличный аутфит можно на основе шелкового бра с юбкой, дополнив look жакетом оверсайз и кроссовками.

Макси юбки носите также с блузами или лаконичными свитерами, сочетая босоножки или кроссовки.



Стильные образы с шелковой юбкой на лето 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы с шелковой юбкой на лето 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы с шелковой юбкой на лето 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы с шелковой юбкой на лето 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы с шелковой юбкой на лето 2023 / Фото с Instagram



Стильные образы с шелковой юбкой на лето 2023 / Фото с Instagram