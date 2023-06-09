Під модним прицілом влітку опинилися однотонні лаконічні моделі довжини міді чи максі в білому, молочному, кремовому та чорному кольорі, пише 24 Канал.

Читайте також У моду вриваються золоті босоніжки: стильні моделі, які ви захочете придбати

Літо – ідеальний період, щоб додати шовкову спідницю до свого гардероба. У ній вам не буде спекотно, тож можете поєднувати її з улюбленими футболками, майками топами та взуттям.

Шовкові спідниці застосовують до своїх образів такі знаменитості як модель Ельза Госк чи акторка Анджеліна Джолі. Спідницю з шовку запропонували на літній сезон бренди Prada, Fendi, а також українські бренди Bevza та Anna October.

Модні інфлюенсери створюють цікаві образи з вінтажними кросівками в базовому чи яскравому кольорі, поєднують спідницю зі слайдерами, босоніжками та балетками.

Вписати шовкову спідницю у повсякденний стиль дуже просто. Окрім базових топів, одягайте зверху білу чи блакитну сорочку, джинсову куртку. Також стильно виглядають образи зі светром, накинутим зверху на плечі.

Створити чудовий аутфіт можна на основі шовкового бра зі спідницею, доповнивши look жакетом оверсайз і кросівками.

Максі спідниці носіть також з блузами чи лаконічними светрами, поєднуючи з босоніжками чи кросівками.



Стильні образи з шовковою спідницею на літо 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи з шовковою спідницею на літо 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи з шовковою спідницею на літо 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи з шовковою спідницею на літо 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи з шовковою спідницею на літо 2023 / Фото з Instagram



Стильні образи з шовковою спідницею на літо 2023 / Фото з Instagram