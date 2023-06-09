Золотые босоножки могут доставить вам огромное удовольствие с точки зрения стиля. Они отлично подходят к любым летним образам и удачно подчеркивают загар на ногах.

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Теплое время просто невозможно представить без пары открытых босоножек с металлическими полосками теплых оттенков. В этом сезоне разнообразные переплетения, узлы и разрезы на обуви приобретают интересный вид, напоминая инкрустации и завитки периодов барокко и рококо.

Комбинировать золотистые босоножки с одеждой очень просто. Если вы создадите образ в нежных, нейтральных или чудесных тонах, то босоножки станут яркой деталью.

Очень эффектно и элегантно выглядит сочетание золотистых босоножек с белым и черным нарядом. Это классическая комбинация на все времена. Золотые босоножки отлично дополняют металлические сумки и аксессуары.

Впрочем, золотые босоножки следует носить не только в праздничные дни, сочетая с платьями. Попытайтесь их соединить с белой майкой и классическими голубыми джинсами.

Если вы приобретете в этом сезоне золотистые босоножки, то сделаете выгодную инвестицию на следующий сезон, поскольку эта обувь точно только будет набирать обороты.



Золотые босоножки – тренд лета 2023 / Фото с Vogue



Золотые босоножки – тренд лета 2023 / Фото с Vogue



Золотые босоножки – тренд лета 2023 / Фото с Vogue



Золотые босоножки – тренд лета 2023 / Фото с Vogue



Золотые босоножки – тренд лета 2023 / Фото с Vogue



Золотые босоножки – тренд лета 2023 / Фото с Vogue