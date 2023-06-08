Когда речь идет о создании модных образов, не в последнюю очередь роль играет обувь, пишет 24 Канал. Сандалии сделают образ практичным, балетки придадут романтичности, а кеды позволят вам чувствовать себя весь день удобно и комфортно.

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Мы уже рассказали вам в материалах о модной летней обуви на 2023 год, а теперь только уточним, с какой именно обувью можно носить платья в жаркое время года.

Кеды

Надевайте классические белые или черные кеды до однотонных платьев простого кроя в однотонном оттенке. Лучше всего будет, если платье и обувь будут одного цвета. Также девушки часто одевают кеды под платье в цветочный принт.

Балетки

Балетки с бантиками или в стиле Мэри Джейн отлично сочетаются с любыми платьями. Но лучше они подходят к коротким платьям.

Сандалии на завязках

Сейчас популярность набирают лаконичные сандалии на завязках. Они прекрасно подходят к трикотажным платьям, сарафанам и длинным платьям длины макси.

Босоножки на каблуке

Для праздничных и вечерних выходов стилизуйте платья с босоножками на каблуке. Выглядят такие образы всегда элегантно и очень стильно.

Классические сандалии

В прошлые годы был особый бум на сандалии от Chanel. Сейчас такая обувь не очень популярна, впрочем модницы все еще довершают ими свои образы.

Сапоги

Сапоги редко кто решается одеть летом, впрочем, такие образы получаются довольно бунтарскими и эффектными. Соедините ковбойские сапоги с платьем в цветочный принт и получите отличный и неповторимый look.