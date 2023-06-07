Меховая обувь хорошо сочетается с бахромой, блестками, полупрозрачной тканью. Лучше всего рифмовать босоножки с мехом в один тон с одеждой для создания монохромного look. Бренд Lanvin представил обувь в оттенке морской волны, а также белые босоножки.

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От тренда не отстал и бренд Fendi. Они представили розовые слайдеры на танкетке с розовым мехом. Такие шлепки имеют все шансы стать мастхевом модных девушек.

Добавить меха в свою обувь решили бренды Gucci, Burberry, MSGM, Khaite. Бренды представили вьетнамки на каблуке и мюли с мехом. Stella McCartney, Givenchy и Sportmax добавили меха в туфли челноков.

Дизайнеры не ограничились нейтральными оттенками, а добавили насыщенные цвета – зеленый, красный и розовый. Такая обувь станет ярким акцентом в ваших базовых образах.

Звезды стритстайла уже успели полюбить этот тренд и завершить свои образы эпатажной обувью. Конечно, эта вещь совсем не подходит для городских выходов, впрочем, такие босоножки или туфли с мехом можно примерить для особых случаев.

Модные инфлюэнсеры сочетали меховую обувь с кожаной юбкой, платьем и костюмами.



Самая эпатажная обувь 2023 года / Фото с Elle



Самая эпатажная обувь 2023 года / Фото с Elle



Самая эпатажная обувь 2023 года / Фото с Elle



Самая эпатажная обувь 2023 года / Фото с Elle



Самая эпатажная обувь 2023 года / Фото с Elle



Самая эпатажная обувь 2023 года / Фото с Elle