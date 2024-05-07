Шакира впервые появилась на Met Gala: платье называют "местью бывшему"

Певица Шакира впервые присоединилась к звездному бомонду и появилась на модном событии Met Gala. В Метрополитен-музее, что в Нью-Йорке, она вышла на дорожку в ярком объемном платье красного цвета.

Стилисты хотели, чтобы первое появление Шакиры на Бале Института костюма было феерическим. Ради подбора наряда, креативный директор бренда Carolina Herrera Уэс Гордон даже несколько раз прилетал к исполнительнице в Майами на примерки.

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Шакира впервые появилась на Met Gala

Певица и дизайнер остановили свой выбор на изящном красном платье-колонке с геометрическими вырезами и накидкой. Для его изготовления было использовано чуть менее 100 метров ткани.

Это платье удачно подчеркивает ее тело – зону плеч и открытых рук, декольте и длинных ног. Наряд с вырезами по бокам дополнял массивный цветок с камешками и с красным драгоценным камнем посередине, а дополнительной изюминкой стала накидка с драпировкой в виде бутона розы.

Образ Шакиры дополнили высокие босоножки на каблуке из сатина. Волосы карамельного оттенка певица уложила в легкие волны, а гламурный образ довершила бриллиантовым ожерельем и серьгами с кольцом.

В сети пользователи уже шутят, что такой выход довольно эффектный и даже напоминает знаменитое "платье мести" принцессы Дианы. Только Шакира выбрала для себя эффектный яркий цвет вместо черного платья.



Шакира впервые пришла на Met Gala / Фото Getty Images

Что известно о бале Met Gala

Модное мероприятие Met Gala – это бенефис Института костюма. Он основан главным редактором Vogue Анной Винтур, чтобы собрать деньги для музея моды. Эту вечеринку еще называют Оскаром моды. На событие можно попасть исключительно по приглашению, а билеты стоят очень дорого. Вход на модное событие может достигать 75 тысяч долларов (примерно 3 миллиона гривен).