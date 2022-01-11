Обе подружки Кендалл Дженер и Белла Хадид пришли осенью на свадьбу предпринимательницы и блогерши Лорен Перез. Девушки очаровали публику своими безупречными одинаковыми платьями голубого цвета.

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Шелковые платья тогда взорвали сеть, и все поклонники писали, что это просто идеальные образы для дружек. Церемония прошла в Майами-Бич прямо на пляже под навесом, фоном для действа стал бескрайний океан.

Свадьба Лорен Перез / Фото из инстаграма

Для второй части свадьбы Лорен Перез переоделась в короткое шелковое платье от Vivienne Westwood. Вместе с ней свои образы поспешили сменить Кендалл и Белла. Но если Белла выбрала длинное минималистичное платье на бретелях, то представительница клана Кардашян-Дженнер поразила гостей на иудейской свадьбе слишком откровенным выбором платья.

Модель надела длинное черное платье с разрезами на теле. Звезда подиумов выбрала платье, которое лишь немного прикрывает грудь и обнажает живот. Фото с таким откровенным нарядом Лорен выставила недавно, как воспоминание о своем важном дне.

Свадьба Лорен Перез / Фото из инстаграма

Сеть мгновенно разразилась отрицательными отзывами. Пользователи отмечали, что надевать такое платье на свадьбу – это неприлично, ведь все обращают внимание не на невесту, а на нее.

Лорен Перез ответила в комментариях, что ей нравится образ Кендалл, и ничего плохого в выборе такого платья она не видит. Кендалл Дженнер в свою защиту отметила, что попросила у невесты разрешения надеть скандальное платье на ее свадьбу.

Свадьба Лорен Перез / Фото из инстаграма