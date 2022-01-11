За инстаграм-страницей Тины Кароль следят почти 2 миллиона человек. В ее профиле можно найти немало взрывных образов, в которых певица появляется на разнообразных телешоу.

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В одежде знаменитость предпочитает соблазнительные и романтичные наряды. На телевизионных шоу она появляется перед зрителями в платьях с глубоким декольте и вырезами, одевает обтягивающие латексные платья и костюмы в бельевом стиле. Однако для повседневной жизни Тина выбирает удобный и комфортный наряд.

Образ Тины Кароль

Певица порадовала своих поклонников в сети стильным образом. Красавица надела худи синего цвета из новой рождественской коллекции "Красивая Пряня". На низ Тина надела черные лосины.

Сверху модница примерила трендовую короткую дубленку коричневого цвета с белой овчиной. Ноги знаменитость обула в удобные коричневые угги и добавила изюминку благодаря белым высоким носкам. Такое сочетание довольно часто примеряют на себе мировые инфлюэнсеры, которые тоже комбинируют дубленку с лосинами, уггами и носками.

Тина распустила волосы и сделала на лице эффектный макияж. Она подчеркнула взгляд светлыми тенями с черными стрелками, а на губы нанесла любимую коричневую помаду.



Красивый аутфит Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы



Красивый аутфит Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы