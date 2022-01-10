Жена известного украинского телеведущего и главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина продемонстрировала своей миллионной аудитории новый аутфит.

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Супруги вместе с сыном Львом отправились на родину Никиты – Черновцы. Блогеры не только проводят время с родителями, но и планируют впервые познакомить сына с прадедушкой.

Днем Даша Квиткова отправилась с мужем на прогулку по городу. Стильные кадры блондинка сделала на фоне знаменитого университета, в котором снимали фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Инфлюэнсерша надела карамельный тренч из экокожи от бренда Tote, который стоит 7 тысяч гривен. Даша дополнила образ широкими черными свитшотами, брюками и сапогами на массивной подошве.

Блогерша распустила естественные вьющиеся волосы и сделала на лице природный макияж. Ее look завершали золотые серьги.

Модный образ Даши Цветочной / Фото из инстаграма блогерши