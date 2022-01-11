За інстаграм-сторінкою Тіни Кароль стежить майже 2 мільйони людей. У її профілі можна знайти чимало вибухових образів, у яких співачка з’являється на різноманітних телешоу.

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В одязі знаменитість віддає перевагу спокусливому та романтичному вбранню. На телевізійних шоу вона з’являється перед глядачами у сукнях з глибоким декольте та вирізами, одягає обтислі латексні плаття та костюми в білизняному стилі. Однак для повсякденного життя Тіна обирає зручне та комфортне вбрання.

Образ Тіни Кароль

Співачка потішила своїх шанувальників у мережі стильним образом. Красуня одягнула худі синього кольору з нової різдвяної колекції "Красива Пряня". На низ Тіна одягнула чорні лосини.

Зверху модниця приміряла трендову коротку дублянку коричневого кольору з білою овчиною. На низ знаменитість одягнула зручні коричневі угги та додала родзинки завдяки білим високим шкарпеткам. Таке поєднання досить часто приміряють на собі світові інфлюенсерки, які також комбінують дублянку з лосинами, уггами та шкарпетками.

Тіна розпустила волосся та зробила на обличчі ефектний макіяж. Вона підкреслила погляд світлими тінями з чорними стрілками, а на губи нанесла улюблену коричневу помаду.



Красивий аутфіт Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки



Красивий аутфіт Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки