Обоє подружок Кендалл Дженер та Белла Хадід завітали восени на весілля підприємиці та блогерки Лорен Перез. Дівчата зачарували публіку своїми бездоганними однаковими сукнями блакитного кольору.

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Шовкові сукні тоді підірвали мережу, і всі прихильники писали, що це просто ідеальні образи для дружок. Церемонія пройшла в Майамі-Біч прямо на пляжі під навісом, тлом для дійства став безкрайній океан.



Весілля Лорен Перез / Фото з інстаграму

Для другої частини весілля Лорен Перез переодягнулася в коротку шовкову сукню від Vivienne Westwood. Разом з нею свої образи поспішили змінити Кендалл і Белла. Та якщо Белла обрала довгу мінімалістичну сукню на бретелях, то представниця клану Кардашян-Дженнер вразила гостей на юдейському весіллі занадто відвертим вибором плаття.

Модель одягнула довгу чорну сукню з розрізами на тілі. Зірка подіумів обрала плаття, яке лише трохи прикриває груди та оголює живіт. Фото з таким відвертим вбранням Лорен виставила нещодавно, як спогад про свій найважливіший день.



Весілля Лорен Перез / Фото з інстаграму

Мережа вмить вибухнула негативними відгуками. Користувачі зазначали, що одягати таку сукню на весілля – це зовсім непристойно, адже всі звертають увагу не на наречену, а на неї.

Лорен Перез відповіла в коментарях, що їй подобається образ Кендалл, і нічого поганого у виборі такої сукні вона не бачить. Кендалл Дженнер у свій захист зазначила, що попросила у нареченої дозволу одягнути скандальну сукню на її весілля.



Весілля Лорен Перез / Фото з інстаграму