Тяжелобольная звезда имела непревзойденный вид, который очаровал всю публику и ее фанатов. 56-летняя канадская исполнительница уже 2 года страдает от неизлечимого синдрома мышечной скованности. О ее последнем периоде жизни сняли даже документальный фильм "Я: Селин Дион"

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Селин Дион презентовала документальный фильм

Премьера фильма состоялась в Нью-Йорке. Во время презентации певица расплакалась, когда зал аплодировал после завершения фильма стоя.

От всей души благодарю всех вас за то, что вы были частью моего путешествия. Этот фильм - мое любовное письмо к каждому из вас,

– обратилась ко всем Селин Дион в Линкольн-центре.

Документальная картина рассказывает подробнее о болезни, которая поражает нервную систему – головной и спинной мозг и характеризуется скованностью мышц и болезненными спазмами. Пациентам с такой болезнью сложно есть и передвигаться. Несмотря на это Селин Дион сильно держится и не сдается. На премьере фильма она поразила роскошным образом.

Селин Дион в красивом наряде

Знаменитость надела белоснежную атласную блузу с бантом и дополнила ее шелковой юбкой длины макси. Наряд она выбрала от бренда Dior. Нежный аутфит певица довершила тонким черным поясом на талии, массивными браслетами и кольцами.

Волосы Селин Дион распустила и уложила в легкие кудри, а визажисты нанесли эффектный макияж коричневыми тенями и черной подводкой на веках. Звезда крайне редко появляется на публике, впрочем этот выход поразил всех ее поклонников.



Красивый образ Селин Дион / Фото Getty Images

На премьере фильма исполнительница заявила, что ее фонд выделит 2 миллиона долларов на создание кафедры аутоиммунной неврологии в медицинском городке Аншутц Университета Колорадо.