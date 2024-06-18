Оказывается, Никола уже длительное время является поклонницей бренда, а Ким Кардашян любит сериал "Бриджертоны", поэтому обе знаменитости решили объединиться и продемонстрировать фанатам новую героиню рекламной кампании.

Обратите внимание Поддерживал Путина: Адель оскандалилась платьем, которое надела от российского дизайнера

Ким Кардашян всегда обращает внимание на людей, которые в определенное время находятся на пике обсуждаемости и узнаваемости, поэтому вовремя пригласила к съемкам Николу Кохлан, разговоры о которой не утихают после выхода 3 сезона известного сериала.

Фотографии для новой рекламы сделала берлинский фотограф Елизавета Породіна. Она придумала для съемки антураж в стиле Ренессанса со многими цветами и позированием Николы, как будто она отражает позирование картин тех времен.

Ким Кардашян создала нежные и пастельные тона, которые довольно хорошо подходили актрисе "Бриджертонов". В одном из своих интервью Никола рассказала, что Ким написала ей в директе. Сначала они общались по сериалу, а потом обсудили сотрудничество.

Что известно о Николе Кохлан

37-летняя актриса стала известной благодаря роли Клэр Девлин в популярном ситкоме "Девушки Дерри". Значительной вехой в карьере Николы стала роль Пенелопы Фезерингтон в драматическом сериале "Бриджертоны" от Netflix, который закрепил за женщиной статус звезды.

В третьем сезоне актриса попросила авторов добавить с ней как можно больше откровенных сцен, чтобы показать, как может выглядеть ее тело в кадре. Актриса считает, что бодишейминг в современном мире недопустим и активно выступает против этого явления.