В платье от Валентина Юдашкина британскую певицу Адель заметили в Лас-Вегасе. Артисты часто меняют варианты нарядов во время выступлений, поэтому в период выступления певица показала вариант образа в черном платье от российского дизайнера.

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Адель надела платье от российского бренда

Поклонники Адель расстроены и даже возмущены выбором звезды, поскольку пока весь мир поддерживает Украину, певица надела платье от Юдашкина, который поддерживал действия Путина и не осуждал войну.

После начала полномасштабного вторжения Валентина Юдашкина даже не допустили к Неделе моды в Париже и исключили показ его коллекции из программы. Сам модельер умер весной прошлого года.

Чаще всего наряды для звезд подбирают их стилисты, поэтому иногда артисты могут и не вникать в бренд платья, впрочем Адель таки знала, что платье от российского дизайнера, поскольку даже отметила бренд на публикации в инстаграме.

За страницей британки следит более 50 миллионов поклонников. Знаменитости крайне редко отмечают бренды, поскольку это считается прямой рекламой и рекомендацией, поэтому Адель по собственному желанию на такую огромную аудиторию прорекламировала наряд от российского бренда.

Как пользователи реагируют на платье Адель

Пользователи в сети не стали молчать и напомнили артистке в комментариях, что Юдашкин разрабатывал форму для российских военных. Кроме того, они написали, чтобы Адель не забывала, какой геноцид на территории Украины осуществляет Россия с начала 2022 года.

"Твое платье разработал российский дизайнер. Он поддерживал Путина. Твоя одежда залита кровью украинского народа";

"Адель! Носить бренд России нельзя";

"Имея возможность одеть практически любой бренд в мире, ты выбрала Юдашкина";

"Российский дизайнер??? Адель, ты одна из лучших певиц, но ты понимаешь, что поддерживаешь, одевая это платье?";

"Платье от дизайнера, который разрабатывал униформу российской армии? Серьезно?";

"Не забудьте надеть это платье на просмотр фильма "20 дней в Мариуполе"".

Известно, что Валентин Юдашкин был ярым путинистом, а пресс-секретарь Путина даже благодарил его за пропаганду русской культуры за рубежом. Юдашкин появлялся в Кремле и получал награды от диктатора Путина. На протяжении многих лет он даже одевал жен российских чиновников.

Публикация с фотографией Адель на ее странице уже опубликована 2 дня. За это время певица не решила ни удалить фото, ни попросить публичного извинения. Стоит отметить, что Адель неоднократно надевала платья от украинских брендов, поэтому выход в платье от российской марки – неуважение ко всем украинцам и фанатам, которые осуждают Россию и войну, которую начала эта страна.