Ксения Мишина умеет стильно одеваться и подбирать для себя наряды в casual-стиле. В ее гардеробе есть универсальные вещи, которые она удачно сочетает между собой.

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Актриса является страстной поклонницей черного цвета, поэтому свой образ создала на основе темного верха и низа.

Образ Ксении Мишиной

Перед 1-миллионной аудиторией главная героиня реалити-шоу "Холостячка", которое несколько лет назад транслировалось на СТБ, предстала в красивом образе.

Ксения надела черную футболку оверсайз с удлиненными рукавами и массивными плечиками, которую подкатила и заправила в бюстгальтер так, чтобы образовать топ.

К футболке актриса надела черные брюки на высокой посадке, которые удачно подчеркнули ее фигуру и изящную талию. Длинные волосы знаменитость завязала в пучок и довершила look солнцезащитными очками.

Поклонники в сети засыпали Ксению комментариями и даже отметили, что она довольно схожа с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

"Очень здесь похожи на Анджелину Джоли";

"Украинская Анджелина Джоли";

"Невероятная";

"Шикарная";

"Фигура топ".

Повторить образ, как у Ксении Мишиной, довольно просто. Для этого вам понадобится футболка и брюки любого цвета для создания монохромного образа. Важно только выбрать верх, который не будет вас сильно обжимать и брюки на высокой посадке, которые выгодно подчеркнут стройную талию.