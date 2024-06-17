Ксенія Мішина вміє стильно одягатися та підбирати для себе вбрання у casual-cтилі. У її гардеробі є універсальні речі, які вона вдало поєднує між собою.

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Акторка є палкою прихильницею чорного кольору, тож свій образ створила на основі темного верху та низу.

Образ Ксенії Мішиної

Перед 1-мільйонною аудиторією головна героїня реаліті-шоу "Холостячка", яке кілька років тому транслювалося на СТБ, постала у красивому образі.

Ксенія одягнула чорну футболку оверсайз з подовженими рукавами та масивними плечиками, яку підкотила та заправила в бюстгальтер так, щоб утворити топ.

До футболки акторка одягнула чорні штани на високій посадці, які вдало підкреслили її фігуру та витончену талію. Довге волосся знаменитість зав’язала у пучок та довершила look сонцезахисними окулярами.

Прихильники у мережі засипали Ксенію коментарями та навіть зазначили, що вона доволі схожа з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі.

"Дуже тут схожі на Анджеліну Джолі";

"Українська Анджеліна Джолі";

"Неймовірна";

"Шикарна";

"Фігура топ".

Повторити образ, як у Ксенії Мішиної, доволі просто. Для цього вам знадобиться футболка та штани будь-якого кольору для створення монохромного образу. Важливо лише обрати верх, який не буде вас сильно обтискати та штани на високій посадці, які вигідно підкреслять струнку талію.