Початок літа німкеня вирішила провести у на Італійській Рив‘єрі в Портофіно. Відпочинок для білявки став справжньою несподіванкою. Її бойфренд Алекс Галієвський, який родом з України, зробив інфлюнсерці пропозицію руки та серця.

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Образ Леоні Ганне

Для прогулянки на катері мальовничими місцями Леоні Ганне обрала для себе білосніжну сукню "Лоліта" від українського бренду BALYKINA. Плаття має корсетну вставку з широкими бретелями та пишний низ. Коштує така сукня на сайті бренду майже 24 тисячі гривень.

Білявка зачесала волосся в пучок та прикрасила вбрання численними прикрасами: сережками, ланцюжком, перснями та браслетами від відомих ювелірних брендів.

Освідчення відбулося в красивому місці під живу музику. Алекс став на коліно та запропонував Леоні Ганне стати його дружиною. Відомо, що пара зустрічається вже 10 років. У своєму інстаграм-дописі інфлюенсерка подякувала Алексу за чудові роки разом.

10 років можуть здатися дуже довгими, але ми пройшли чудовий шлях. Ми зустрілися в перший вечір навчання в університеті, стали кращими друзями, потім парою, розлучилися і знову зійшлися, щоб наші шляхи знову зійшлися,

– написала Леоні.

Леоні додала, що Алекс завжди хотів втілити всі її мрії в реальність та водити в найкращі ресторани та місця. Завдяки справжній половинці всі їхні мрії втілилися в реальність.

Що відомо про Леоні та Алекса

Ще на початку повномасштабного вторгнення в Україні Леоні Ганне розповіла, що її бойфренд Алекс Галієвський родом з України. Маленьким він переїхав з батьками у Німеччину, втім дім його бабусі в Україні. Сама ж Леоні Ганне активно підтримувала нашу країну та висловлювала своє співчуття, а на Тижнях моди з’являлась в синьо-жовтому вбранні.

Окрім того, модна інфлюенсерка дуже любить українські бренди. У її гардеробі є чимало речей від наших дизайнерів. У її гардеробі є речі від Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.