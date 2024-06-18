Важкохвора зірка мала неперевершений вигляд, який зачарував усю публіку та її фанатів. 56-річна канадська виконавиця вже 2 роки страждає від невиліковного синдрому м’язової скутості. Про її останній період життя зняли навіть документальний фільм "Я: Селін Діон"

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Селін Діон презентувала документальний фільм

Прем’єра фільму відбулася у Нью-Йорку. Під час презентації співачка розплакалася, коли зал аплодував після завершення фільму стоячи.

Від щирого серця дякую всім вам за те, що ви були частиною моєї подорожі. Цей фільм — мій любовний лист до кожного з вас,

– звернулась до всіх Селін Діон у Лінкольн-центрі.

Документальна картина розповідає детальніше про хворобу, яка вражає нервову систему – головний та спинний мозок та характеризується скутістю м’язів та болісними спазмами. Пацієнтам з такою хворобою складно їсти та пересуватися. Попри це Селін Діон сильно тримається та не здається. На прем’єрі фільму вона вразила розкішним образом.

Селін Діон в красивому вбранні

Знаменитість одягнула білосніжну атласну блузу з бантом та доповнила її шовковою спідницею довжини максі. Вбрання вона обрала від бренду Dior. Ніжний аутфіт співачка довершила тонким чорним поясом на талії, масивними браслетами й перснями.

Волосся Селін Діон розпустила та вклала у легкі кучері, а візажисти нанесли ефектний макіяж коричневими тінями та чорною підводкою на повіках. Зірка вкрай рідко з’являється на публіці, втім цей вихід вразив усіх її шанувальників.



Красивий образ Селін Діон / Фото Getty Images

На прем'єрі фільму виконавиця заявила, що її фонд виділить 2 мільйони доларів на створення кафедри аутоімунної неврології у медичному містечку Аншутц Університету Колорадо.