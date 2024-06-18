Важкохвора зірка мала неперевершений вигляд, який зачарував усю публіку та її фанатів. 56-річна канадська виконавиця вже 2 роки страждає від невиліковного синдрому м’язової скутості. Про її останній період життя зняли навіть документальний фільм "Я: Селін Діон"

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Селін Діон презентувала документальний фільм

Прем’єра фільму відбулася у Нью-Йорку. Під час презентації співачка розплакалася, коли зал аплодував після завершення фільму стоячи.

Від щирого серця дякую всім вам за те, що ви були частиною моєї подорожі. Цей фільм — мій любовний лист до кожного з вас,
– звернулась до всіх Селін Діон у Лінкольн-центрі.

Документальна картина розповідає детальніше про хворобу, яка вражає нервову систему – головний та спинний мозок та характеризується скутістю м’язів та болісними спазмами. Пацієнтам з такою хворобою складно їсти та пересуватися. Попри це Селін Діон сильно тримається та не здається. На прем’єрі фільму вона вразила розкішним образом.

Селін Діон в красивому вбранні

Знаменитість одягнула білосніжну атласну блузу з бантом та доповнила її шовковою спідницею довжини максі. Вбрання вона обрала від бренду Dior. Ніжний аутфіт співачка довершила тонким чорним поясом на талії, масивними браслетами й перснями.

Волосся Селін Діон розпустила та вклала у легкі кучері, а візажисти нанесли ефектний макіяж коричневими тінями та чорною підводкою на повіках. Зірка вкрай рідко з’являється на публіці, втім цей вихід вразив усіх її шанувальників.

Красивий образ Селін Діон
Красивий образ Селін Діон / Фото Getty Images

На прем'єрі фільму виконавиця заявила, що її фонд виділить 2 мільйони доларів на створення кафедри аутоімунної неврології у медичному містечку Аншутц Університету Колорадо.