Модницы демонстрируют на себе преимущественно сарафаны длины миди и макси, впрочем, классические фасоны в мини длине также все еще остаются актуальными, пишет 24 Канал.

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За счет отсутствия горловины сарафаны отличаются легкостью и свободой тела. А еще сарафан функционален благодаря тому, что позволяет создать многослойный образ, надев под низ базовую белую футболку.

Белый

Белоснежные сарафаны прекрасно подчеркивают загорелую фигуру летом. Таков, к примеру, имеет шведская модель Эльза Госк. Она сочетает сарафан со сланцами в белом цвете и вязаным шопером.



Актуальные сарафаны на лето / Фото из Pinterest



Актуальные сарафаны на лето / Фото из Pinterest



Актуальные сарафаны на лето / Фото из Pinterest

С оборками

Сарафаны с оборками уже будут подходить и к образам выходного дня. Они удачно сочетаются с босоножками на каблуке.



Актуальные сарафаны на лето / Фото из Pinterest



Актуальные сарафаны на лето / Фото из Pinterest



Актуальные сарафаны на лето / Фото из Pinterest



Актуальные сарафаны на лето / Фото из Pinterest

Принт виши

Цветочный принт летом очевиден, впрочем на модную арену этого года выходит клетка виши, которую уже активно примеряют на себе французские модницы.



Актуальные сарафаны на лето / Фото из Pinterest