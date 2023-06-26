Модниці демонструють на собі переважно сарафани довжини міді та максі, втім класичні фасони в мінідовжині також все ще залишаються актуальними, пише 24 Канал.

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За рахунок відсутності горловини, сарафани вирізняються легкістю та свободою тіла. А ще сарафан є функціональним завдяки тому, що дозволяє створити багатошаровий образ, одягнувши під низ базову білу футболку.

Білий

Білосніжні сарафани чудово підкреслюють засмаглу фігуру влітку. Такий, до прикладу, має шведська модель Ельза Госк. Вона поєднує сарафан зі сланцями у білому кольорі та в’язаним шопером.



Актуальні сарафани на літо / Фото з Pinterest



Актуальні сарафани на літо / Фото з Pinterest



Актуальні сарафани на літо / Фото з Pinterest

З оборками

Сарафани з оборками вже пасуватимуть і до образів вихідного дня. Вони вдало поєднаються з босоніжками на підборах.



Актуальні сарафани на літо / Фото з Pinterest



Актуальні сарафани на літо / Фото з Pinterest



Актуальні сарафани на літо / Фото з Pinterest



Актуальні сарафани на літо / Фото з Pinterest

Принт віші

Квітковий принт влітку є очевидним, втім на модну арену цього року виходить клітинка віші, яку вже активно приміряють на собі французькі модниці.



Актуальні сарафани на літо / Фото з Pinterest