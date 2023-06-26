Навіть під час війни закохані пари все одно хочуть створювати сім’ї та святкують весілля, пише 24 Канал. Пік святкувань, як завжди, припадає на літню пору. Саме тому редакція вирішила зробити моніторинг застарілих суконь та розповісти, які весільні плаття вже є антитрендовими.

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Рукав ¾

Весільна сукня з такою довжиною рукавів може легко зіпсувати ваш образ. Такі рукави роблять руки візуально товстими.

Краще оберіть корсетну сукню-бюстьє з рукавичками або ж повністю на довгий рукав. Весільні магазини запропонують вам широкий спектр суконь на будь-який смак.



Антитрендові весільні сукні 2023 року / Фото з Pinterest

Багатоярусний низ

Занижена талія сукні та багатоярусний низ також порушують пропорції тіла. Витягнути силует не допоможе навіть довжина максі.

Щоб стильно виглядати, зверніть увагу на сукню, яка підкреслить вашу талію, а багатоярусна спідниця буде пишною та об’ємною.



Антитрендові весільні сукні 2023 року / Фото з Pinterest

Рукави-фонарики

Такі сукні були в моді раніше, але зараз на них не варто робити ставку. Наречені все частіше обирають мінімалістичні моделі, які лише підкреслюють їхню красу, натомість об’ємні рукави лише привертали до себе багато уваги.



Антитрендові весільні сукні 2023 року / Фото з Pinterest