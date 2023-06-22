У представленій добірці ми зібрали кілька речей, які варто замінити, пише 24 Канал. Якщо ви не хочете мати безглуздий та старомодний вигляд, то краще приберіть зі свого гардеробу речі, які можуть зіпсувати ваш образ та звести всі ваші старання нанівець.

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Обтисла базова футболка

Базова футболка білого чи чорного кольору обов’язково повинна бути у нашому гардеробі. Однак тут важливо звернути увагу на одну деталь – розмір. Ваша базова річ не повинна обтискати тіло, а навпаки – бути вільною. Саме тому, щоб уникнути безглуздого образу, спробуйте поповнити свій гардероб дійсно вдалими речима.



Антитрендові речі літа / Фото з Pinterest

Сандалі на тракторній підошві

І хоч тракторна підошва у пік своєї популярності все одно не всім сподобалася, і довго не протрималася в трендах, деякі люди активно продовжують носити таке взуття досі. Стилісти ще жодного разу не внесли сандалі на тракторній підошві до списку трендового взуття на 2023 рік.

Краще зробіть ставку на сандалі із зав’язками чи в’єтнамки. Це літнє взуття зараз актуальне та ні в кого не викличе здивування.



Антитрендові речі літа / Фото з Pinterest

Джинси скіні

Про джинси скіні вже розповіли всі fashion-видання, втім деякі дівчата все одно вперто їх одягають. І якщо восени подекуди образи з високими чоботами ще можна пробачити, то влітку одягати обтислі штани – моветон. Радимо вам одягати базові mom-джинси, у яких ви будете виглядати стильно та красиво.



Антитрендові речі літа / Фото з Pinterest