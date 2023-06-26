Даже во время войны влюбленные пары все равно хотят создавать семьи и празднуют свадьбу, пишет 24 Канал. Пик празднований, как всегда, приходится летом. Именно поэтому редакция решила сделать мониторинг устаревших платьев и рассказать, какие свадебные платья уже антитрендовые.

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Рукав ¾

Свадебное платье с такой длиной рукавов легко может испортить ваш образ. Такие рукава делают руки зрительно толстыми.

Лучше выберите корсетное платье-бюстье с перчатками или полностью на длинный рукав. Свадебные магазины предложат вам широкий спектр платьев на любой вкус.



Антитрендовые свадебные платья 2023 года / Фото из Pinterest

Многоярусный низ

Заниженная талия и многоярусный низ также нарушают пропорции тела. Вытащить силуэт не поможет даже длина макси.

Чтобы стильно выглядеть, обратите внимание на платье, которое подчеркнет талию, а многоярусная юбка будет пышной и объемной.



Антитрендовые свадебные платья 2023 года / Фото из Pinterest

Рукава-фонарики

Такие платья были в моде раньше, но сейчас на них не стоит делать ставку. Невесты все чаще выбирают минималистические модели, которые лишь подчеркивают их красоту, а объемные рукава лишь привлекали к себе много внимания.



Антитрендовые свадебные платья 2023 года / Фото из Pinterest