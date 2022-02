Даже несмотря на свою основную деятельность в Театре на Бродвее, актриса не перестает посещать разнообразные телевизионные шоу, в которых рассказывает о сериале "И просто так".

Недавно звезда пришла на шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen. Знаменитость совершила выход в стильном аутфите с аксессуаром, который она создала в паре с модным брендом.

Образ Сары Джессики Паркер

56-летняя Сара Джессика Паркер надела длинное черное платье. К платью актриса подобрала черные открытые туфли с камешками от собственного бренда обуви SJP. Знаменитость зачесала высокий пучок и дополнила образ массивными серьгами. Актриса, как всегда, сделала насыщенный макияж, подчеркивая глаза черным карандашом.

Главной изюминкой образа стала сумка цвета фуксии с пайетками. В начале февраля бренд Fendi пригласил Сару Джессику Паркер к сотрудничеству, чтобы создать лимитированную коллекцию сумок в стиле Кэрри Брэдшоу. Как и фиолетовая версия, мерцающий розовый Baguette напоминает оригинальный силуэт из коллекции Fendi осень – зима 1999/2000. Розовый багет украшен большими 3D-блестками цвета фуксии и украшен кожаными ремешками бордо, а также культовой пряжкой FF.

Эффектный выход Сары Джессики Паркер / Фото из Getty Images