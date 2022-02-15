Одна из главных героинь сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц порадовала своих поклонников роскошной фотосессией для издания Elle.

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33-летняя актриса позировала для обложки глянца в черном комбинезоне от Saint Laurent. Изделие с глубоким разрезом на груди и животе украшает красный мак. Знаменитость позировала на песке. Съемки происходили в разный период дня – от солнечного дня до вечернего заката.

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Когда стемнело, фотограф сделал роскошные фото на фоне океана в длинном черном платье с подертостями и шлейфом от дизайнера Рика Оуэнса. Образ Зои довершал чокер с массивным красным цветком.



Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle



Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Знаменитость также позировала на матрасе в черно-белом платье от Marni, в черном боди Givenchy. Ее аутфит также дополнял чокер с белым массивным цветком.

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Зои примерила черный купальник Schiaparelli с главным атрибутом съемки – розовыми цветами, красный комбинезон и черный трикотажный костюм. На одной из фото стилисты добавили головной убор с цветами с отсылкой к "иконическому" образу художницы Фриды Кало, часто носившей в волосах заплетенные цветы.

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle

Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle