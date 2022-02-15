Одна из главных героинь сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц порадовала своих поклонников роскошной фотосессией для издания Elle.
Читайте также Звезда "Эйфории" Сидни Свини снялась для обложки Cosmopolitan в платье Gucci: эффектная фотосессия
33-летняя актриса позировала для обложки глянца в черном комбинезоне от Saint Laurent. Изделие с глубоким разрезом на груди и животе украшает красный мак. Знаменитость позировала на песке. Съемки происходили в разный период дня – от солнечного дня до вечернего заката.
Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle
Когда стемнело, фотограф сделал роскошные фото на фоне океана в длинном черном платье с подертостями и шлейфом от дизайнера Рика Оуэнса. Образ Зои довершал чокер с массивным красным цветком.
Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle
Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle
Знаменитость также позировала на матрасе в черно-белом платье от Marni, в черном боди Givenchy. Ее аутфит также дополнял чокер с белым массивным цветком.
Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle
Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle
Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle
Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle
Роскошная фотосессия Зои Кравиц / Фото из Elle