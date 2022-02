Навіть попри свою основну діяльність в театрі на Бродвеї, акторка не перестає відвідувати різноманітні телевізійні шоу, в яких розповідає про серіал "І просто так".

Нещодавно зірка прийшла на шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen. Знаменитість здійснила вихід у стильному аутфіті з аксесуаром, який вона створила в парі з модним брендом.

Образ Сари Джессіки Паркер

56-річна Сара Джессіка Паркер одягнула довгу чорну сукню зі шлярками на подолі. До плаття акторка підібрала чорні відкриті туфлі з камінчиками від власного бренду взуття SJP. Знаменитість зачесала високий пучок та доповнила образ масивними сережками. Акторка, як завжди, зробила насичений макіяж, підкреслюючи очі чорним олівцем.

Головною родзинкою образу стала сумка кольору фуксії з паєтками. На початку лютого бренд Fendi запросив Сару Джессіку Паркер до співпраці, аби створити лімітовану колекцію сумок у стилі Керрі Бредшоу. Як і фіолетова версія, мерехтливий рожевий Baguette нагадує оригінальний силует з колекції Fendi осінь – зима 1999/2000. Рожевий багет прикрашений великими 3D-блискітками кольору фуксії та оздоблений шкіряними ремінцями бордо, а також культовою пряжкою FF.



Ефектний вихід Сари Джессіки Паркер / Фото з Getty Images