10 лучших дизайнерских вещей, которые вы будете видеть в 2023 году

Чтобы понять, что будет популярно в 2023 году, стоит присмотреться к образам модных инфлюэнсеров. Именно они диктуют моду всем стильным вещам и делают популярными. Какое платье в 2023 году будет нам чаще встречаться на инфлюэнсерах - читайте в материале.

Fashion-эксперты тратят много времени на анализ модного подиума, чтобы предположить, что именно выстрелит и станет модным в следующем сезоне. Впрочем, настоящие модные тенденции задают нам инфлюэнсеры и трендсеттеры. Что уже выбрали модные блоггеры и что чаще всего мы будем видеть в этом году – смотрите в нашей подборке.

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Балетки The Row

Весной в моде будут балетки от бренда знаменитых сестер Олсен. Балетки будут одними из главных трендов 2023 года, поэтому обращайте внимание на интересные модели уже сейчас.



Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Колье-сердце от Chanel

Бренд Chanel выпустил новый аксессуар, появившийся в шкатулках многих модниц. Массивная золотая подвеска в форме сердца дополнит ваши базовые свитшоты в нейтральных цветах.



Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Джемпер с логотипом Diesel

Вещи с логотипом Diesel сейчас дополняют немало вещей бренда – пояса, сумки, шапки и самым главным элементом гардероба является джемпер со стильной буквой «D» в зоне декольте.



Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Босоножки с бантом Loewe

Эти эффектные металлизированные босоножки покорили сердца модниц. Во-первых металлизированный оттенок сейчас очень актуален, а во-вторых такие босоножки смогут как можно лучше дополнить минималистичную одежду.



Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Платье в горошек Jean Paul Gaultier

Платья трубы в этом году совершат свой феноменальный возврат. Уже сейчас платье в горошек от Jean Paul Gaultier стало вирусным в инстаграмм-пространстве. Остановите свой выбор в новом сезоне именно на таком фасоне.



Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Сумка с цепочкой Loewe

В последнее время популярность бренда Loewe значительно выросла. В основном это произошло из-за их базовых белых майок с надписями и знаменитых модниц, популяризировавших вещь. В 2023 году модницы будут дополнять свои образы стильной сумкой черного цвета с золотой цепочкой.

Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Сумка Miu Miu

На модную арену выходит стильная сумка от бренда Miu Miu. Стеганая сумка идеально довершит образы с верхней одеждой – тренчем, курткой-кожянкой или бомбером.



Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Фланельная рубашка Bottega Veneta

Помните бум на фланелевую рубашку? Мода на них снова возвращается. Кейт Мосс на подиуме продемонстрировала стильную модель от Bottega Veneta, уже появившуюся в гардеробах мировых модниц. Такая рубашка идеально дополнит ваши весенние образы.



Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Лоферы Saint Laurent

Лоферы никогда не выйдут из моды, поэтому именитые бренды каждый сезон предлагают стильную и интересную обувь. Saint Laurent представил кремовые лоферы, которые уже примеряют на себе известные инфлюэнсеры.



Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Трикутная сумка Prada

Сумка треугольной формы – всегда хорошее дополнение к простым и лаконичным образам. Фигурный аксессуар придаст особую изюминку и стилю вашему аутфиту.



Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear