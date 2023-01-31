Fashion-эксперты тратят много времени на анализ модного подиума, чтобы предположить, что именно выстрелит и станет модным в следующем сезоне. Впрочем, настоящие модные тенденции задают нам инфлюэнсеры и трендсеттеры. Что уже выбрали модные блоггеры и что чаще всего мы будем видеть в этом году – смотрите в нашей подборке.

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Балетки The Row

Весной в моде будут балетки от бренда знаменитых сестер Олсен. Балетки будут одними из главных трендов 2023 года, поэтому обращайте внимание на интересные модели уже сейчас.

Трендовые вещи 2023 года
Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Колье-сердце от Chanel

Бренд Chanel выпустил новый аксессуар, появившийся в шкатулках многих модниц. Массивная золотая подвеска в форме сердца дополнит ваши базовые свитшоты в нейтральных цветах.

Трендовые вещи 2023 года
Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Джемпер с логотипом Diesel

Вещи с логотипом Diesel сейчас дополняют немало вещей бренда – пояса, сумки, шапки и самым главным элементом гардероба является джемпер со стильной буквой «D» в зоне декольте.

Трендовые вещи 2023 года
Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Босоножки с бантом Loewe

Эти эффектные металлизированные босоножки покорили сердца модниц. Во-первых металлизированный оттенок сейчас очень актуален, а во-вторых такие босоножки смогут как можно лучше дополнить минималистичную одежду.

Трендовые вещи 2023 года
Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Платье в горошек Jean Paul Gaultier

Платья трубы в этом году совершат свой феноменальный возврат. Уже сейчас платье в горошек от Jean Paul Gaultier стало вирусным в инстаграмм-пространстве. Остановите свой выбор в новом сезоне именно на таком фасоне.

Трендовые вещи 2023 года
Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Сумка с цепочкой Loewe

В последнее время популярность бренда Loewe значительно выросла. В основном это произошло из-за их базовых белых майок с надписями и знаменитых модниц, популяризировавших вещь. В 2023 году модницы будут дополнять свои образы стильной сумкой черного цвета с золотой цепочкой.

Трендовые вещи 2023 года Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Сумка Miu Miu

На модную арену выходит стильная сумка от бренда Miu Miu. Стеганая сумка идеально довершит образы с верхней одеждой – тренчем, курткой-кожянкой или бомбером.

Трендовые вещи 2023 года
Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Фланельная рубашка Bottega Veneta

Помните бум на фланелевую рубашку? Мода на них снова возвращается. Кейт Мосс на подиуме продемонстрировала стильную модель от Bottega Veneta, уже появившуюся в гардеробах мировых модниц. Такая рубашка идеально дополнит ваши весенние образы.

Трендовые вещи 2023 года
Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Лоферы Saint Laurent

Лоферы никогда не выйдут из моды, поэтому именитые бренды каждый сезон предлагают стильную и интересную обувь. Saint Laurent представил кремовые лоферы, которые уже примеряют на себе известные инфлюэнсеры.

Трендовые вещи 2023 года
Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear

Трикутная сумка Prada

Сумка треугольной формы – всегда хорошее дополнение к простым и лаконичным образам. Фигурный аксессуар придаст особую изюминку и стилю вашему аутфиту.

Трендовые вещи 2023 года
Трендовые вещи 2023 года / Фото с Who What Wear