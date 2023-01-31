Если вы не хотите выглядеть так, будто безвкусны, лучше откажитесь от некоторых вещей, которые уже давно не в моде, пишет 24 канал.

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Вам следует отказаться от трех стилизаций и вещей, придающих аутфиту древнего вида. Из моды уже давно вышло сочетание с шапкой и варежками, сумки и обуви одного цвета. Отдельно обратите внимание на меховую жилетку, которая уже несколько лет занимает первенство среди антитрендов.

Комплект шапка+перчатки

Если некоторые модницы еще позволяют себе носить комплект шапки с шарфом, то от перчаток одного цвета с шапкой следует отказаться. Такая стилизация уже вышла из моды, поэтому лучше выберите перчатки базового черного или молочного цвета, которые сможете соединить с любой верхней одеждой.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest

Сумка и обувь одного цвета

Если вы наденете черные сапоги и дополните образ черной сумкой, то вы удачно дополните образ. Если же вы соедините яркую сумку с яркой обувью, то будете автоматически привлекать к себе много внимания, ведь такое сочетание уже давно не является модным. Стилисты избегают такой стилизации, которая может легко испортить образ.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest

Меховые жилетки

Меховые жилетки – враг любого образа. Эта вещь моментально испортит все ваши старания и сделает ваш выход удивительным и антитрендовым. Советуем вам как можно быстрее избавиться от такого изделия, поскольку оно совершенно не соответствует модной тенденции.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest