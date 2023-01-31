Якщо ви не хочете виглядати так, ніби позбавлені смаку, краще відмовтеся від деяких речей, які вже давно не в моді, пише 24 канал.

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Вам варто відмовитися від трьох стилізацій та речей, які додають аутфіту стародавнього вигляду. З моди вже давно вийшло поєднання з шапкою та рукавицями, сумки та взуття одного кольору. Окремо зверніть увагу на хутряну жилетку, яка вже кілька років займає першість серед антитрендів.

Комплект шапка + рукавиці

Якщо деякі модниці ще дозволяють собі носити комплект шапки з шарфом, то від рукавиць одного кольору з шапкою варто відмовитися. Така стилізація вже вийшла з моди, тому краще оберіть рукавиці базового чорного чи молочного кольору, які зможете поєднати з будь-яким верхнім одягом.



Антитренди 2023 року / Фото з Pinterest

Сумка і взуття одного кольору

Якщо ви одягнете чорні чоботи та доповните образ чорною сумкою, то ви лише вдало доповните образ. Якщо ж ви поєднаєте яскраву сумку з яскравим взуттям, то автоматично привертатимете до себе багато уваги, адже таке поєднання вже давно не є модним. Стилісти уникають такої стилізації, яка може легко зіпсувати образ.



Антитренди 2023 року / Фото з Pinterest

Хутряні жилетки

Хутряні жилетки – ворог будь-якого образу. Ця річ вмить зіпсує всі ваші старання та зробить ваш вихід дивним та антитрендовим. Радимо вам якнайшвидше позбавитися від такого виробу, оскільки він абсолютно не відповідає жодній модній тенденції.



Антитренди 2023 року / Фото з Pinterest