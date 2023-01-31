Fashion-експерти витрачають багато часу на аналіз модного подіуму, аби передбачити, що саме "вистрілить" та стане модним в наступному сезоні. Втім справжні модні тенденції задають нам інфлюенсери і трендсеттери. Що вже обрали модні блогери та що найчастіше ми будемо бачити в цьому році – дивіться у нашій добірці.

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Балетки The Row

Навесні в моді будуть балетки від бренду знаменитих сестер Олсен. Балетки будуть одними з головних трендів 2023 року, тому звертайте увагу на цікаві моделі вже зараз.



Трендові речі 2023 року / Фото з Who What Wear

Кольє-серце від Chanel

Бренд Chanel випустив новий аксесуар, який з’явився у шкатулках багатьох модниць. Масивна золота підвіска у формі серця доповнить ваші базові світшоти в нейтральних кольорах.



Трендові речі 2023 року / Фото з Who What Wear

Джемпер з логотипом Diesel

Речі з логотипом Diesel зараз доповнюють чимало речей бренду – пояси, сумки, шапки, та найголовнішим елементом гардеробу є джемпер зі стильною буквою «D» в зоні декольте.



Трендові речі 2023 року / Фото з Who What Wear

Босоніжки з бантом Loewe

Ці ефектні металізовані босоніжки підкорили серця модниць. По-перше металізований відтінок зараз неабияк актуальний, а по-друге такі босоніжки зможуть якнайкраще доповнити мінімалістичний одяг.



Трендові речі 2023 року / Фото з Who What Wear

Сукня в горошок Jean Paul Gaultier

Сукні труби цього року здійснять своє феноменальне повернення. Вже зараз сукня в горошок від Jean Paul Gaultier стала вірусною в інстаграм-просторі. Зупиніть свій вибір в новому сезоні саме на такому фасоні.



Трендові речі 2023 року / Фото з Who What Wear

Сумка з ланцюжком Loewe

Останнім часом популярність бренду Loewe значно зросла. Здебільшого це сталося через їхні базові білі майки з надписами та через знаменитих модниць, які популяризували річ. У 2023 році модниці будуть доповнювати свої образи стильною сумкою чорного кольору із золотим ланцюжком.

Трендові речі 2023 року / Фото з Who What Wear

Сумка Miu Miu

На модну арену виходить стильна сумка-хобо від бренду Miu Miu. Стьобана сумка ідеально довершить образи з верхнім одягом – тренчем, курткою-шкірянкою чи бомбером.



Трендові речі 2023 року / Фото з Who What Wear

Фланелева сорочка Bottega Veneta

Пам’ятаєте бум на фланелеві сорочки? Мода на них знову повертається. Кейт Мосс на подіумі продемонструвала стильну модель від Bottega Veneta, яка вже з’явилася в гардеробах світових модниць. Така сорочка ідеально доповнить ваші весняні образи.



Трендові речі 2023 року / Фото з Who What Wear

Лофери Saint Laurent

Лофери ніколи не вийдуть з моди, тому імениті бренди кожного сезону пропонують стильне та цікаве взуття. Saint Laurent представив кремові лофери, які вже приміряють на собі відомі інфлюенсери.



Трендові речі 2023 року / Фото з Who What Wear

Трикута сумка Prada

Сумка трикутної форми – завжди гарне доповнення до простих та лаконічних образів. Фігурний аксесуар додасть особливої родзинки та стилю вашому аутфіту.



Трендові речі 2023 року / Фото з Who What Wear