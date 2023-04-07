Главный цвет 2023 года Very Peri начнет приобретать популярность в весенне-летнем сезоне, а вместе с тем актуальным будет минималистичный цвет слоновой кости, оранжевый и кобальтовый.

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Каждый из этих цветов имеет общую черту – все они смотрятся высококлассно. Их можно носить как эффектный оттенок для создания дорогостоящего весеннего образа. Эти 6 классических весенних цветов вы точно будете носить следующие несколько месяцев и сможете создать с ними интересные аутфиты.

Охра

Желтая одежда и аксессуары всегда возвращаются в теплое время года, однако нам всегда трудно подобрать правильный оттенок. Иногда желтый может выглядеть слишком вопиющим, впрочем охра – это идеальный баланс.

Шалфей

Оттенок шалфея может быть одним из самых популярных цветов в этом году. Он хорошо сочетается с другими цветами и считается универсальным.

Экрю

Кремовый оттенок с ног до головы подарит вам дорогой и эффектный вид. Такой оттенок идеально подходит в теплое время, поэтому советуем сосредоточить на нем внимание.

Мандарин

Ярко-оранжевых оттенков в этом сезоне очень много, впрочем можете не переживать, это совсем не мгновенная тенденция, которая скоро пройдет. Вы точно будете одевать оранжевый наряд в следующем сезоне.

Кобальт

И хотя оттенки синего мы носим весь год, впрочем, весной он выглядит особенно свежо. Вместо пастельных тонов обращайте внимание на классические кобальтовые тона.

Сирень

Этот специфический фиолетовый оттенок преобладал во многих коллекциях. Эксперты говорят, что этот оттенок подходит под любой цвет волос.