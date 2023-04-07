Головний колір 2023 року Very Peri почне здобувати популярність у весняно-літньому сезоні, а разом із тим актуальним буде мінімалістичний колір слонової кістки, помаранчевий та кобальтовий.

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Кожен з цих кольорів має спільну рису – всі вони виглядають висококласно. Їх можна носити як ефектний відтінок для створення дорогого весняного образу. Ці 6 класичних весняних кольорів ви точно будете носити наступних кілька місяців та зможете створити з ними цікаві аутфіти.

Охра

Жовтий одяг та аксесуари завжди повертаються в теплу пору року, втім нам завжди важко підібрати правильний відтінок. Часом жовтий може виглядати занадто кричущим, втім охра – це ідеальний баланс.

Шалфей

Відтінок шалфей може бути одним із найпопулярніших кольорів цього року. Він добре поєднується з усіма іншими кольорами та вважається універсальним.

Екрю

Кремовий відтінок з ніг до голови подарує вам дорогий та ефектний вигляд. Такий відтінок ідеально підходить в теплу пору, тож радимо зосередити на ньому увагу.

Мандарин

Яскраво-помаранчевих відтінків у цьому сезоні дуже багато, втім можете не переживати, це зовсім не миттєва тенденція, яка скоро мине. Ви точно будете одягати помаранчеве вбрання в наступному сезоні.

Кобальт

І хоч відтінки синього ми носимо увесь рік, втім навесні він виглядає особливо свіжо. Замість пастельних тонів звертайте увагу на класичні кобальтові тони.

Бузок

Цей специфічний відтінок фіолетового переважав у багатьох колекціях. Експерти кажуть, що цей відтінок підходить під будь-який колір волосся.