Нові колекції дизайнерів продемонстрували нам, що цієї весни знову буде багато оголеного тіла. Якщо ви поки що не готові приміряти на собі сміливі тренди – таке як екстремальне міні чи прозорі тканини, то підняти градус образу вам допоможуть речі з відкритими плечима.

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Цей мікротенд заполонив подіуми та має всі шанси органічно перебратися до наших весняних гардеробів. Зверніть увагу на сукні скіні з відкритими плечима. Щоб збалансувати відкритість образу, обирайте довжину міді чи максі.

Коли погода буде мінливою – обирайте прикотажні сукні з відкритими плечима. Вони будуть доречні до прогулянок чи образів вихідного дня.

Гарним вбранням окрім суконь також стануть топи з відкритими плечима. Вони ефектно виглядатимуть з джинсами чи лосинами.

Трикотажні топи без брительок ви можете поєднувати з сорочками чи джинсовими куртками. Також гарно виглядатимуть кардигани, які ви просто кинете поверх плечей.



Відкриті плечі – тренд весни / Фото з Elle



Відкриті плечі – тренд весни / Фото з Elle



Відкриті плечі – тренд весни / Фото з Elle



Відкриті плечі – тренд весни / Фото з Elle



Відкриті плечі – тренд весни / Фото з Elle