Новые коллекции дизайнеров продемонстрировали нам, что этой весной снова будет много обнаженного тела. Если вы пока не готовы примерить на себе смелые тренды – такое как экстремальное мини или прозрачные ткани, то поднять градус образа вам помогут вещи с открытыми плечами.

Читайте также Готовые весенние образы от Андре Тана: интересная подборка, которая вам понравится

Этот микротенд заполонил подиумы и имеет все шансы органично перебраться в наши весенние гардеробы. Обратите внимание на платья скини с открытыми плечами. Чтобы сбалансировать открытость образа, выбирайте длину миди или макси.

Когда погода будет изменчивой – выбирайте прикотажные платья с открытыми плечами. Они будут уместны к прогулкам или образам выходного дня.

Хорошими нарядами кроме платьев также станут топы с открытыми плечами. Они будут эффектно смотреться с джинсами или лосинами.

Трикотажные топы без бретелек вы можете совмещать с рубашками или джинсовыми куртками. Также будут хорошо смотреться кардиганы, которые вы просто бросите поверх плеч.



Открытые плечи – тренд весны / Фото с Elle



Открытые плечи – тренд весны / Фото с Elle



Открытые плечи – тренд весны / Фото с Elle



Открытые плечи – тренд весны / Фото с Elle



Открытые плечи – тренд весны / Фото с Elle