Андре Тан часто делится со своими подписчиками модными советами. Для тех, кто хочет одеваться согласно последним трендам, дизайнер постоянно готовит новые публикации и рассказывает, какая именно одежда, обувь и аксессуары сейчас актуальны.

Читайте также Андре Тан назвал трендовую обувь на весенне-летний период

Диайнер также сделал уже готовую подборку образов к весне. Он выделил несколько главных тенденций, на которые нужно обратить внимание – это вышиванка, цветочное платье, яркий образ и кэжуал на каждый день.

Вышиванка

"Только не говорите, что у вас нет в гардеробе ничего с украинскими мотивами. А если и есть, то вам такая нужна. В ней вы точно не останетесь незамеченными. А для наших красавиц за рубежом, это очень крутой вариант подчеркнуть и показать нашу культуру ", – написал Андре Тан.

Он отметил, что платье уже само по себе полно, поэтому нужно только подобрать обувь и сумочку. Дизайнер рекомендует обратить внимание на белые кеды, ботильоны или босоножки на небольшой платформе, которые идеально подойдут для выхода на какое-то событие.



а

Цветочное платье

Цветочные принты – тренд этого сезона, так что легкость и цветущесть в платье с таким принтом вам точно обеспечена. Декольте подчеркнет все прелести, а завязочки на плечах придадут игривости. Такое платье столь завершено смотрите, что даже не нужны дополнительные элементы в образе.

Дизайнер только советует надеть какой-то минималистичный кулон, серьги и браслет из одного комплекта, чтобы гармонизировать все, и обуви — легкие босоножки на плоском ходу или каблуки в пастельных цветах.



а

Яркий образ

"Весной жить хочется, не правда ли? Так что мы достаем более яркие вещи! Идеальный вариант яркого образа – красный костюм, который уже выглядит завершен, поэтому не нужно думать с чем что сочетать. Из аксессуаров рекомендую дополнить образ очками; круто смотрятся очки с трендовыми цепочками. А по обуви выбор велик: лоферы-чанки, босоножки на грубом и тонком каблуке, ботильоны, кеды", – отметил Андре Тан.



а

Кежуал на каждый день

Джинсы с рубашкой/ футболкой (как белой, так и яркой) – это простой и стильный образ, который займет у вас минимум времени и усилий. Это must-have аутфит на любой случай. Впрочем, образ особым делают детали: флаг на кармане джинс, подвернутые рукава, мягкая ткань. Дополнить образ можно цепочкой на шею и массивными серьгами. Если вы одели футболку, то завершите образ банданой или бейсболкой.