Андре Тан часто ділиться зі своїми підписниками модними порадами. Для тих, хто хоче одягатися згідно з останніми трендами, дизайнер постійно готує нові публікації та розповідає, який саме одяг, взуття та аксесуари зараз на часі.

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Диайнер також зробив вже готову добірку образів на весну. Він виділив кілька головних тенденцій, на які треба звернути увагу – це вишиванка, квіткова сукня, яскравий образ та кежуал на кожен день.

Вишиванка

"Тільки не кажіть, що у вас немає в гардеробі нічого з українськими мотивами. А якщо й є, то така вам потрібна. У ній ви точно не залишитесь непоміченими. А для наших красунь за кордоном, це дуже крутий варіант підкреслити та показати нашу культуру", – написав Андре Тан.

Він зазначив, що сукня вже сама по собі є повним образом, тому потрібно лише підібрати взуття та сумочку. Дизайнер рекомендує звернути увагу на білі кеди, ботильйони, або босоніжки на невеликій платформі, які ідеально підійдуть для виходу на якусь подію.



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Квіткова сукня

Квіткові принти — тренд цього сезону, тож легкість та квітучість в сукні з таким принтом вам точно забезпечена. Декольте підкреслить усі принади, а завязочки на плечах додадуть грайливості. Така сукня настільки завершено дивіться, що навіть не потрібні додаткові елементи в образі.

Дизайнер лише радить вдягнути якийсь мінімалістичний кулон, сережки та браслет з одного комплекту, щоб гарманізувати все, і щодо взуття — легкі босоніжки на плоскому ходу чи підбори у пастельних кольорах.



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Яскравий образ

"Весною жити хочеться, чи не так? Тож ми дістаємо більш яскраві речі! Ідеальний варінт яскравого образу – червоний костюм, який вже виглядає завершено, тож не потрібно думати з чим що поєднувати. З аксесуарів рекомендую доповнити образ окулярами; круто виглядають окуляри з трендовими ланцюжками. А щодо взуття вибір великий: лофери-чанкі, босоніжки на грубих і тонких підборах, ботільйони, кеди", – зазначив Андре Тан.



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Кежуал на кожен день

Джинси з сорочкою/ футболкою ( як білою, так і яскравою) – це простий та стильний образ, який займе у вас мінімум часу та зусиль. Це must-have аутфіт на будь-який випадок. Втім образ особливим роблять деталі: прапор на кишені джинс, підвернуті рукава, м’яка тканина. Доповнити образ можна ланцюжком на шию та масивними сережками. Якщо ви одягнули футболку, то довершіть образ банданою чи бейсболкою.