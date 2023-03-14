Весенние тенденции обладают большим разнообразием вариантов на все вкусы. Главные тенденции весны среди штанов – удобство и классика. Чтобы узнать, какие именно пары штанов наиболее популярны – читайте дальше.

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Смарт-джогер

Полуспортивная модель снова возвращается в моду. Модницам нравится создавать с этими штанами монохромные образы.

Кожаные штаны

Кожа не теряет своей популярности и является трендом 2023 года. Изделия из искусственной кожи придадут выразительности вашему образу, особенно, если вы сделаете верх в белом цвете.

Брюки с низкой посадкой

Низкая посадка из моды нулевых снова возвращается. Блогерки совмещают эти брюки с футболками, декорированными цветами и кроп-топами.

Широкие брюки

В 2023 году широкие штаны уже завоевали любовь у главных героинь стритстайла. Этот фасон подходит любому, а вариантов стилизаций просто множество.

Карго

Брюки карго являются самыми популярными в этом сезоне. Благодаря своему комфорту они завоевали особое место среди трендов.