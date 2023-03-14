Весняні тенденції мають велике різноманіття варіантів на всі смаки. Головні тенденції весни серед штанів – зручність і класика. Щоб дізнатися, які саме пари штанів є найбільш популярними – читайте далі.

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Смарт-джогери

Напівспортивна модель знову повертається у моду. Модницям до вподоби створювати з цими штанами монохромні образи.

Шкіряні штани

Шкіра не втрачає своєї популярності та є трендом 2023 року. Виробі зі штучної шкіри додадуть виразності вашому образу, особливо, якщо ви створите верх у білому кольорі.

Штани з низькою посадкою

Низька посадка з моди нульових знову повертається. Блогерки поєднують ці штани з футболками декорованими квітами та кроп-топами.

Широкі штани

У 2023 році широкі штани вже завоювали любов у головних героїнь стрітстайлу. Цей фасон пасує будь-кому, а варіантів стилізацій є просто безліч.

Карго

Штани карго є найпопулярнішими цього сезону. Завдяки своєму комфорту вони завоювали особливе місце серед трендів.