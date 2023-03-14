Вуличний стиль складається з простої формули. До стрітстайлу належать базові джинси, кросівки, зручне взуття на підборах чи на плоскій підошві, стильна сумка та лаконічний верх з будь-яким верхнім одягом.

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Модниці все частіше обирають у своїх образах невимушеність, одягаючи зручний одяг, такий як джинси та картата сорочка, або джинсові спідниці міді з майками.

Якщо обирати зручний вуличний стиль, то за порцією натхнення найкращих образів варто звертатися до Гейлі Бібер. Її репертуар верхнього одягу, мішкуватих джинсів і стильних кросівок зробив її однією з головних зірок стрітстайлу.

Відповідно до набору вуличного стилю, повторити образ можна досить легко, оскільки чимало вбрання вже є у нашому гардеробі. Залишається його лише правильно заміксувати.

Бомбер + широкі джинси



Стильні образи на весну / Фото з Vogue

Об’ємна сорочка + штани



Стильні образи на весну / Фото з Vogue

Пальто + балетки Мері Джейн



Стильні образи на весну / Фото з Vogue

Джинсова спідниця + майка



Стильні образи на весну / Фото з Vogue

Костюм із жакетом оверсайз



Стильні образи на весну / Фото з Vogue

Пальто + розслаблені штани



Стильні образи на весну / Фото з Vogue

Тренч + звичайна біла футболка



Стильні образи на весну / Фото з Vogue

Стьобане пальто + подвійний денім



Стильні образи на весну / Фото з Vogue

Анімалістичне пальто + цікаві штани



Стильні образи на весну / Фото з Vogue