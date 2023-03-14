Вуличний стиль складається з простої формули. До стрітстайлу належать базові джинси, кросівки, зручне взуття на підборах чи на плоскій підошві, стильна сумка та лаконічний верх з будь-яким верхнім одягом.
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Модниці все частіше обирають у своїх образах невимушеність, одягаючи зручний одяг, такий як джинси та картата сорочка, або джинсові спідниці міді з майками.
Якщо обирати зручний вуличний стиль, то за порцією натхнення найкращих образів варто звертатися до Гейлі Бібер. Її репертуар верхнього одягу, мішкуватих джинсів і стильних кросівок зробив її однією з головних зірок стрітстайлу.
Відповідно до набору вуличного стилю, повторити образ можна досить легко, оскільки чимало вбрання вже є у нашому гардеробі. Залишається його лише правильно заміксувати.
Бомбер + широкі джинси
Стильні образи на весну / Фото з Vogue
Об’ємна сорочка + штани
Стильні образи на весну / Фото з Vogue
Пальто + балетки Мері Джейн
Стильні образи на весну / Фото з Vogue
Джинсова спідниця + майка
Стильні образи на весну / Фото з Vogue
Костюм із жакетом оверсайз
Стильні образи на весну / Фото з Vogue
Пальто + розслаблені штани
Стильні образи на весну / Фото з Vogue
Тренч + звичайна біла футболка
Стильні образи на весну / Фото з Vogue
Стьобане пальто + подвійний денім
Стильні образи на весну / Фото з Vogue
Анімалістичне пальто + цікаві штани
Стильні образи на весну / Фото з Vogue