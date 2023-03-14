Уличный стиль состоит из простой формулы. Стритстайл включает в себя базовые джинсы, кроссовки, удобную обувь на каблуке или на плоской подошве, стильную сумку и лаконичный верх с любой верхней одеждой.

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Модницы все чаще выбирают в своих образах непринужденность, одевая удобную одежду, такой как джинсы и клетчатая рубашка или джинсовые юбки меди с майками.

Если выбирать удобный уличный стиль, то за порцией вдохновения лучших образов следует обращаться к Гейли Бибер. Ее репертуар верхней одежды, мешковатых джинсов и стильных кроссовок сделал ее одной из главных звезд стритстайла.

Согласно набору уличного стиля, повторить образ можно довольно легко, поскольку многие наряды уже есть в нашем гардеробе. Остается его только правильно замиксовать.

Бомбер + широкие джинсы

Стильные образы на весну
Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Объемная рубашка + брюки

Стильные образы на весну
Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Пальто + балетки Мэри Джейн

Стильные образы на весну
Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Джинсовая юбка + майка

Стильные образы на весну
Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Костюм с жакетом оверсайз

Стильные образы на весну
Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Пальто + расслабленные штаны

Стильные образы на весну
Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Тренч + обычная белая футболка

Стильные образы на весну
Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Стеганое пальто + двойной деним

Стильные образы на весну
Стильные образы на весну / Фото с Vogue

Анималистическое пальто + интересные брюки

Стильные образы на весну
Стильные образы на весну / Фото с Vogue