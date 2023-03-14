Уличный стиль состоит из простой формулы. Стритстайл включает в себя базовые джинсы, кроссовки, удобную обувь на каблуке или на плоской подошве, стильную сумку и лаконичный верх с любой верхней одеждой.
Читайте также Как выглядят модные платья с оборками на весенний сезон: эффектная подборка
Модницы все чаще выбирают в своих образах непринужденность, одевая удобную одежду, такой как джинсы и клетчатая рубашка или джинсовые юбки меди с майками.
Если выбирать удобный уличный стиль, то за порцией вдохновения лучших образов следует обращаться к Гейли Бибер. Ее репертуар верхней одежды, мешковатых джинсов и стильных кроссовок сделал ее одной из главных звезд стритстайла.
Согласно набору уличного стиля, повторить образ можно довольно легко, поскольку многие наряды уже есть в нашем гардеробе. Остается его только правильно замиксовать.
Бомбер + широкие джинсы
Стильные образы на весну / Фото с Vogue
Объемная рубашка + брюки
Стильные образы на весну / Фото с Vogue
Пальто + балетки Мэри Джейн
Стильные образы на весну / Фото с Vogue
Джинсовая юбка + майка
Стильные образы на весну / Фото с Vogue
Костюм с жакетом оверсайз
Стильные образы на весну / Фото с Vogue
Пальто + расслабленные штаны
Стильные образы на весну / Фото с Vogue
Тренч + обычная белая футболка
Стильные образы на весну / Фото с Vogue
Стеганое пальто + двойной деним
Стильные образы на весну / Фото с Vogue
Анималистическое пальто + интересные брюки
Стильные образы на весну / Фото с Vogue