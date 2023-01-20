В коллекции весна-лето 2023 года дизайнеры снова сделали ставку на ультракороткие шорты. Грядущей весной бренды советуют делать выбор в пользу эффектных стилистических сочетаний, о которых мы уже вам рассказывали раньше.

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Выбирать для себя низ "без штанов" – выбор только для очень смелых девушек, а вот о бермудах уже можете забыть. Теперь выбирайте очень короткие штаны, которые подчеркнут ваши стройные ноги.

Главный фокус дизайнеры совершили на материалах. Loewe представили шорты из кожи, которые дизайнер смело соединил с зимней верхней одеждой – дубленкой. Coperni представили минишорты с полосатой рубашкой.



Модные ультракороткие шорты на весну-лето 2023 / Фото с Vogue



Модные ультракороткие шорты на весну-лето 2023 / Фото с Vogue

Chanel решили, что такие шорты лучше носить как дополнительный слой к нижнему белью, так что одели на модель максиплатье из полупрозрачного материала. Образ модели дополняли трендовые туфли на весну Мэри Джейн, на которые вам сейчас стоит присмотреться.



Модные ультракороткие шорты на весну-лето 2023 / Фото с Vogue

Hermes советуют укороченные чёрные шорты классического цвета дополнить яркой рубашкой, а Max Mara сделали ставку на цвет. Total look они составили на основе шорт, кроп-топа, пальто и трикотажной балаклавы.



Модные ультракороткие шорты на весну-лето 2023 / Фото с Vogue



Модные ультракороткие шорты на весну-лето 2023 / Фото с Vogue

К монохромному аутфиту прибег скандинавский бренд Rotate. На подиум модель вышла в эффектном костюме голубого цвета с блестками. К укороченным трендовым шортам дизайнера Жанетт Медсен и Тора Вальдемарс советуют добавить кроп-топ в тон и жакет. А чтобы добавить аутфиту немного праздничности, не забывайте о туфлях на каблуке и интересной прическе.



Модные ультракороткие шорты на весну-лето 2023 / Фото с Vogue