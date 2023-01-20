У колекції весна-літо 2023 дизайнери знову зробили ставку на ультракороткі шорти. Прийдешньої весни бренди радять робити вибір на користь ефектних стилістичних поєднань, про які ми вже вам розповідали раніше.

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Обирати для себе низ "без штанів" – вибір лише для дуже сміливих дівчат, а от про бермуди вже можете забути. Тепер обирайте дуже короткі штани, які підкреслять ваші стрункі ноги.

Головний фокус дизайнери зробили на матеріалах. Loewe представили шорти зі шкіри, які дизайнер сміливо поєднав із зимовим верхнім одягом – дублянкою. Coperni презентували мінішорти із смугастою сорочкою.



Модні ультракороткі шорти на весну-літо 2023 / Фото з Vogue



Модні ультракороткі шорти на весну-літо 2023 / Фото з Vogue

Chanel вирішили, що такі шорти краще носити як додатковий шар до спідньої білизни, тож одягнули на модель максісукню з напівпрозорого матеріалу. Образ моделі доповняли трендові туфлі на весну Мері Джейн, на які вам вже зараз варто придивитися.



Модні ультракороткі шорти на весну-літо 2023 / Фото з Vogue

Hermes радять вкорочені чорні шорти класичного кольору доповнити яскравою сорочкою, а Max Mara зробили ставку на колір. Total look вони склали на основі шортів, кроп-топа, пальта та трикотажної балаклави.



Модні ультракороткі шорти на весну-літо 2023 / Фото з Vogue



Модні ультракороткі шорти на весну-літо 2023 / Фото з Vogue

До монохромного аутфіту вдався скандинавський бренд Rotate. На подіум модель вийшла в ефектному костюмі блакитного кольору з блискітками. До трендових вкорочених шортів дизайнерки Жанетт Медсен і Тора Вальдемарс радять додати кроп-топ в тон та жакет. А щоб додати аутфіту трішки святковості, не забувайте про туфлі на підборах та цікаву зачіску.



Модні ультракороткі шорти на весну-літо 2023 / Фото з Vogue