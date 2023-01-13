Образи без штанів видаються доволі дивакуватими, однак знамениті моделі без вагань виходили лише в одних трусах і колготках, тож наробили навколо своїх образів чимало шуму.

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Тренд на аутфіт "без низу" ще влітку започаткувала Белла Хадід. Вона одягнула високі білі труси, які поєднала з байкерською курткою та уггами.



Белла Хадід у модному образі / Фото з Instagram

Згодом у монохромних образах з’явилися від Bottega Veneta й Loewe Кендалл і Кайлі Дженнер. Такі образи стали одними із найсміливіших в сезоні.

Кендалл привернула особливу увагу до свого чорного образу. Дівчина приміряла светр, колготки, труси та туфлі, довершивши look чорними окулярами та cумкою.



Кендалл Дженнер у модному образі / Фото з Instagram

А от Кайлі Дженнер одягнула білий комплект, що складався з майки і трусів. Свій вихід вона доповнила чорними колготками та сірим довгим пальто.



Кайлі Дженнер у модному образі / Фото з Instagram

Гейлі Бібер також не залишилася остронь модного тренду. Вона приміряла чорні труси, які поєднала з мереживними штанами, а зверху одягнула шкіряну куртку чорного кольору.



Гейлі Бібер у модному образі / Фото з Instagram

"Найяскравіше такі образи пропонують носити Schiaparelli, а саме поєднувати чорні колготки з фактурними блузами й оверсайз-капелюхами. Якщо ви ще не готові до настільки екстравагантних експериментів, то варіант Bottega з об’ємним светром може стати гарним стартом", – йдеться в інстаграм-профілі MODEISME.

Зробити образ більш повсякденним допоможе довге пальто, а чорні колготи й човники з гострим носом у тон зроблять ваші ноги візуально довшими.



Стильні образи "без низу" / Фото з Instagram Modeisme



Стильні образи "без низу" / Фото з Instagram Modeisme



Стильні образи "без низу" / Фото з Instagram Modeisme