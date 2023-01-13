Образы без штанов кажутся довольно странными, однако знаменитые модели без колебаний выходили только в одних трусах и колготках, поэтому наделали вокруг своих образов немало шума.

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Тренд на аутфит "без низа" еще летом положила начало Белла Хадиду. Она надела высокие белые трусы, которые соединила с байкерской курткой и уггами.



Белла Хадид в модном образе / Фото с Instagram

Впоследствии в монохромных образах появились от Bottega Veneta и Loewe Кендалл и Кайли Дженнер. Такие образы стали одними из самых смелых в сезоне.

Кендалл привлекла особое внимание к своему черному образу. Девушка примеряла свитер, колготки, трусы и туфли, завершив look черными очками и сумкой.



Кендалл Дженнер в модном образе / Фото с Instagram

А вот Кайли Дженнер надела белый комплект, состоявший из майки и трусов. Свой выход она дополнила черными колготками и серым длинным пальто.



Кайли Дженнер в модном образе / Фото с Instagram

Гейли Бибер также не осталась остронь модного тренда. Она примерила черные трусы, которые соединила с кружевными брюками, а сверху надела кожаную куртку черного цвета.



Гейли Бибер в модном образе / Фото с Instagram

"Самое ярко такие образы предлагают носить Schiaparelli, а именно совмещать черные колготки с фактурными блузами и оверсайз-шляпами. Если вы еще не готовы к столь экстравагантным экспериментам, то вариант Bottega с объемным свитером может стать хорошим стартом", – говорится в инстаграм- профили MODEISME.

Сделать образ более повседневным поможет длинное пальто, а черные колготки и челноки с острым носом в тон сделают ваши ноги визуально длиннее.



Стильные образы "без низа" / Фото с Instagram Modeisme



Стильные образы "без низа" / Фото с Instagram Modeisme



Стильные образы "без низа" / Фото с Instagram Modeisme