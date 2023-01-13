Які б не були комфортні та зручні светри, дівчатам важливо, щоб він був стильним. Зазвичай наші зимові аутфіти складаються з базових джинсів та светра, тож важливо, щоб він був трендовим та доповнював будь-який низ – з джинсів, штанів, лосинів чи спідниці.

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Які светри залишаються популярними та що обирають цієї зими інфлюенсери – читайте далі.

На блискавці

Светри на блискавці є в гардеробі всіх знаменитостей та інфлюенсерів. Трендові вироби з коміром так полюбилися всім, що їхня популярність не згасає вже кілька сезонів. Обирайте однотонні вироби пастельних та класичних тонів, або робіть ставку на колір та приміряйте яскравий светр. Будь-який варіант буде виглядати стильно та модно.

В’язані

Жодна зима не обходиться без стильного в’язаного светра. Якщо хочете створити базові та стильні аутфіти, обирайте однотонні класичні чи яскраві кольори, які зможете легко поєднати з чорним низом.

З горловиною

Светр з високим коміром ідеально підходить для холодної пори року. Вони чудово підходять під шуби та дублянки, оскільки заміняють своєю горловиною теплий шарф.

У смужку

Светрів у смужку зараз є надзвичайно багато. Дизайнери представили різноманітні силуети з різними завширшки смугами. Обирайте чорні светри в білі смужки, або навпаки. З такими светрами гарно стилізуються жакети оверсайз.