Несколько сезонов назад в моде появились кожаные штаны, которые сразу пришлись по душе всем инфлюэнсерам, пишет 24 Канал. Образы с этими штанами уже успели продемонстрировать ведущие мировые it-girls.
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Масс-маркеты предлагают большой выбор брюк разных фасонов, кроя и цветов. Базовыми и вневременной класикой остаются брюки черного или коричневого цвета. Впрочем, советуем вам также обратить внимание на штаны оттенка металлик, которые только начинают набирать обороты в fashion-мире.
Такие брюки хорошо сочетаются с дубленками и шубами, разнообразными свитерами и рубашками. А вот в весенне-летний сезон вы можете их стилизовать с майками, футболками и лонгсливами.
Иногда у нас не хватает идей для интересной стилизации наряда, так что предлагаем вам вдохновиться образами модниц. Эти вещи точно есть в вашем гардеробе, так что повторить их вам не составит никакого труда.
С кожаным жакетом
Сочетайте брюки с кожаным жакетом, создав таким образом костюм. Под низ можете надевать чудесные свитера или добавлять яркости благодаря лонгсливу. К такому образу можете надевать обувь на каблуке.
Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest
Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest
Со свитером
Чтобы чувствовать себя зимой комфортно, надевайте утепленные кожаные брюки вместе со свитером. Фасон может быть любой – свитер грубой вязки, со змейкой или воротником.
Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest
Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest
С гольфом
Водолазки тоже очень хорошо сочетаются с кожаными брюками. Вы можете создать монохромный аутфит в черном или коричневом цвете. Выглядит такой образ базово и стильно.
Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest
Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest
С рубашкой
Фланелловые брюки и рубашка отлично подойдут для офисного выхода или важной встречи. Чтобы расслабить комплект – дополните его уггами, чтобы добавить строгости, примерьте сверху жакет и завершите образ сапогами на каблуке.
Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest