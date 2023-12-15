Несколько сезонов назад в моде появились кожаные штаны, которые сразу пришлись по душе всем инфлюэнсерам, пишет 24 Канал. Образы с этими штанами уже успели продемонстрировать ведущие мировые it-girls.

Читайте также Что одеть зимой вместо джинсов: стильная подборка вещей, которые вам понадобятся

Масс-маркеты предлагают большой выбор брюк разных фасонов, кроя и цветов. Базовыми и вневременной класикой остаются брюки черного или коричневого цвета. Впрочем, советуем вам также обратить внимание на штаны оттенка металлик, которые только начинают набирать обороты в fashion-мире.

Такие брюки хорошо сочетаются с дубленками и шубами, разнообразными свитерами и рубашками. А вот в весенне-летний сезон вы можете их стилизовать с майками, футболками и лонгсливами.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Иногда у нас не хватает идей для интересной стилизации наряда, так что предлагаем вам вдохновиться образами модниц. Эти вещи точно есть в вашем гардеробе, так что повторить их вам не составит никакого труда.

С кожаным жакетом

Сочетайте брюки с кожаным жакетом, создав таким образом костюм. Под низ можете надевать чудесные свитера или добавлять яркости благодаря лонгсливу. К такому образу можете надевать обувь на каблуке.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest



Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest

Со свитером

Чтобы чувствовать себя зимой комфортно, надевайте утепленные кожаные брюки вместе со свитером. Фасон может быть любой – свитер грубой вязки, со змейкой или воротником.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest



Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest

С гольфом

Водолазки тоже очень хорошо сочетаются с кожаными брюками. Вы можете создать монохромный аутфит в черном или коричневом цвете. Выглядит такой образ базово и стильно.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest



Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest

С рубашкой

Фланелловые брюки и рубашка отлично подойдут для офисного выхода или важной встречи. Чтобы расслабить комплект – дополните его уггами, чтобы добавить строгости, примерьте сверху жакет и завершите образ сапогами на каблуке.



Стильные образы с кожаными штанами / Фото Pinterest